Цена Aurus Senat снизилась на 10 млн рублей — журнал За рулем

Цена Aurus Senat снизилась на 10 млн рублей

Стоимость премиального седана Aurus Senat упала более чем в два раза.

Aurus Senat
Aurus Senat

Aurus > Senat

Материалы по теме
Возьму всё! Президент Туркменистана покупает линейку Aurus

Стала известна минимальная стоимость небронированной версии российского автомобиля премиум-класса Aurus Senat S600. Вместо ранее заявленных 18 млн рублей автомобиль обойдется в 8 млн рублей. Таким образом, автомобиль будет продаваться по цене, на 55,6% ниже ожидаемой.

Розничные цены на Aurus объявят 23 августа во время открытия первого шоу-рума бренда в Москва-Сити, пишет «Российская газета», которой стало известно, что небронированная версия седана будет стоить от 8 млн до 12 млн рублей. По какой цене будет продаваться лимузин Senat L700, пока неизвестно. В секрете держится и цена бронированных версий автомобилей, которые станут изготавливаться исключительно на заказ.

Напомним, что модельный ряд Aurus включает пять автомобилей. Это седан S600, лимузин L700, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, а также кабриолет. Ходят слухи, что не исключено появление купе. Кроме того, в ряду Aurus будут присутствовать мотоцикл и даже вертолет.

В течение ближайших полутора лет автомобили Aurus будут собираться на предприятии ФГУП «НАМИ», поэтому объемы производства планируются небольшие — 150–200 экземпляров в год. Со временем объемы производства увеличат до 5000 экземпляров, когда сборка люксовых машин начнется и на заводе Sollers в Елабуге. Это позволит бренду выйти на рынки других стран.

Фото: «За рулем»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Aurus Senat (3)

Aurus 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На ишаках пусть ездят

Написать отзыв

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые