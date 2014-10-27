Самый доступный бензин в России — в ЯНАО и Москве — журнал За рулем

Самый доступный бензин в России — в ЯНАО и Москве

Специалисты составили рейтинг регионов России по степени доступности бензина из расчёта среднемесячной зарплаты жителей.

Взяв за основу данные Росстата по среднемесячному заработку в каждом регионе, за вычетом НДФЛ, с июня 2018 по май 2019 года, авторы исследования разделили их на цену бензина в конце июля 2019 года.

Исходя из этих данных получился рейтинг регионов, где в лидерах по количеству доступного на одну зарплату бензина — Ямало-Ненецкий автономный округ (2080 литров бензина в месяц), Москва (1798 литров) и Ненецкий автономный округ (1609 литров).

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Меньше всего топлива могут позволить на Северном Кавказе. С учётом заработка и цен на бензин жители Дагестана могут рассчитывать на 514 литров топлива, Карачаево-Черкесии — на 520 литров, Кабардино-Балкарии — на 525 литров, сообщают РИА «Новости».

Не считая тройки лидеров, среднемесячная зарплата позволяет купить более 1000 литров бензина в месяц ещё лишь в десяти регионах России — на Чукотке, в Магаданской и Сахалинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Камчатке, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Якутии, Московской области и Коми.

  • Ранее эксперты подсчитали, сколько литров топлива можно купить в той или иной стране на среднюю зарплату.

Фото: depositphotos.com
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