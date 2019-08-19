Самый старый автомобиль с надписью Porsche провалился на торгах

Вы наверняка слышали об этой аварии: 10 августа на Московской кольцевой автодороге электромобиль Tesla на скорости около 100 км/ч врезался в стоявший в крайнем левом ряду эвакуатор. От удара Tesla вспыхнула и выгорела дотла. Водитель и двое пассажиров получили травмы, но выжили. Кто виноват в этой аварии — водитель или автопилот?
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