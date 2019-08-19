Самый старый автомобиль с надписью Porsche провалился на торгах

Попытка продать спорткар Type 64, выпущенный в 1939 году, обернулась провалом из-за оговорки ведущего аукциона.

В 1939 году для так и не состоявшегося гоночного марафона из Берлина в Рим Фердинанд Порше сконструировал три спорткара с индексом Type 64. В 1946 году на одну из машин, оставшихся в его владении, Порше наклеил шильдик со своим именем.

Это сделало единственный экземпляр модели, дошедший до наших дней, старейшим автомобилем с надписью Porsche (но не старейшим Porsche, поскольку Type 64 появился ещё когда марки не существовало!) и желанным объектом для коллекционеров.

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Но запланированные на аукционе RM Sotheby's торги оказались сорваны. Виной тому послужила ошибка ведущего торгов, который, как сообщает Bloomberg, оговорился при обозначении цены. Это разозлило покупателей, которые даже назвали подобное поведение жульничеством.

В начале торгов в Калифорнии ведущий заявил, что цена на машину начинается от $30 млн, а затем ставка быстро выросла до $70 млн. Когда это случилось, представитель аукциона внезапно признался, что оговорился, и на самом деле стартовая цена лота составляет $13 млн, а последняя на тот момент ставка — $17 млн. В итоге участники торгов отказались от дальнейшей борьбы за Type 64 и представители RM Sotheby's сняли лот с аукциона.

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Фото: CAR Magazine