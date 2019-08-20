Volkswagen выпустил новый кабриолет. На базе кроссовера

Одной из главных премьер автосалона во Франкфурте станет новый кабриолет от Volkswagen. На домашней выставке марка покажет кроссовер T-Roc Cabriolet.

Сегмент кабриолетов в принципе не такой большой, а уж открытых кроссоверов история знает и того меньше. В наши дни такие модели делали разве что Nissan (Murano Cross Cabriolet) и Range Rover (Evoque Convertible), но оба этих кроссовера-кабриолета уже сняты с производства. Зато готовится к выходу новый — Volkswagen T-Roc Cabriolet.

За основу был взят базовый 5-дверный кроссовер, который подвергся серьезным доработкам. В частности, инженеры усилили рамку лобового стекла и пол, а заодно увеличили на 40 мм колесную базу — это позволило сохранить и два ряда сидений, и разместить складную мягкую крышу.

Верх складывается как на стоянке, так и в движении — поднять или опустить крышу можно на скорости до 30 км/ч. Управление вынесено на брелок ключа и кнопку на центральной консоли в салоне. Если не считать установленных чуть выше, чем в версии с металлическим верхом, задних сидений, то салон T-Roc Cabriolet аналогичен T-Roc. Единственная доработка — спрятанные сзади дуги безопасности, которые выстреливают в случае угрозы переворота.

Модификация со складным верхом отличается багажником. Во-первых, его объем уменьшился с 445 до 284 литров. Во-вторых, внутри появилась дополнительная стенка, которая отделяет пространство для грузов от отсека для убирающейся крыши.

Уже в базовую комплектацию T-Roc Cabriolet входит спортивный пакет R-Line, а особенностью кабриолета стала мультимедийная система MIB3 с электронной SIM-картой — такая система дебютирует именно на версии с открытым верхом и лишь потом появится у обычных Volkswagen T-Roc.

На европейский рынок кроссовер-кабриолет выйдет весной 2020 года. Пока подтверждены два бензиновых двигателя — 1.0 TSI (115 л.с) и 1.5 TSI (150 л.с). Оба мотора сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач, но для флагманского агрегата можно заказать 7-ступенчатый робот DSG.

T-Roc — не самый маленький кроссовер Volkswagen. Для тех, кто предпочитает компактные модели, есть T-Cross, конкурирующий, например, с популярным у нас Hyundai Creta.

Фото: Volkswagen