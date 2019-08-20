Удар КАМАЗа перевернул маршрутку

Водитель грузовика по каким-то причинам не заметил микроавтобус Peugeot. В результате аварии пострадали 11 человек.

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Сегодня в Челябинске произошла авария, в которой пострадали 13 человек. ДТП случилось в Советском районе города, на пересечении улиц Блюхера и Кузнецова.

Мусоровоз КАМАЗ врезался в маршрутное такси Peugeot, перевозившее людей. После столкновения микроавтобус опрокинулся.

По предварительной информации, виновник аварии, 37-летний водитель КАМАЗа, врезался в едущий попутно автомобиль Peugeot. Почему он не смог заметить микроавтобус, затормозить или избежать столкновения — не сообщается.

«На пересечении улиц Блюхера и Кузнецова произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 15 человек и 4 ед. техники», — говорится в сообщении местного МЧС.

В аварии пострадали 11 человек. В том числе водитель грузовика и его пассажир. В маршрутном такси два человека получили тяжелые ранения. Всего было госпитализированы шесть пассажиров маршрутки.

«В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля КАМАЗ и его пассажир — мужчина 1962 года рождения. В автобусе травмы получили девять пассажиров, шестеро из которых госпитализированы в медицинские учреждения. Среди пострадавших 17-летняя девушка», — говорится в сообщили пресс-службы УГИБДД по Челябинской области.

Для оказания медицинской помощи на место аварии выехали 10 бригад скорой помощи. Сообщается, что одним из тяжелораненых стала девушка-подросток.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В Саратове из-за плохого самочувствия водителя микроавтобуса в ДТП пострадали 10 человек.

Фото: УГИБДД по Челябинской области