Сегодня, в 8:17 Удар КАМАЗа перевернул маршрутку Водитель грузовика по каким-то причинам не заметил микроавтобус Peugeot. В результате аварии пострадали 11 человек.
Материалы по теме
Сегодня в Челябинске произошла авария, в которой пострадали 13 человек. ДТП случилось в Советском районе города, на пересечении улиц Блюхера и Кузнецова. Мусоровоз КАМАЗ врезался в маршрутное такси Peugeot , перевозившее людей. После столкновения микроавтобус опрокинулся. По предварительной информации, виновник аварии, 37-летний водитель КАМАЗа, врезался в едущий попутно автомобиль Peugeot . Почему он не смог заметить микроавтобус, затормозить или избежать столкновения — не сообщается. «На пересечении улиц Блюхера и Кузнецова произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 15 человек и 4 ед. техники», — говорится в сообщении местного МЧС. В аварии пострадали 11 человек. В том числе водитель грузовика и его пассажир. В маршрутном такси два человека получили тяжелые ранения. Всего было госпитализированы шесть пассажиров маршрутки. «В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля КАМАЗ и его пассажир — мужчина 1962 года рождения. В автобусе травмы получили девять пассажиров, шестеро из которых госпитализированы в медицинские учреждения. Среди пострадавших 17-летняя девушка», — говорится в сообщили пресс-службы УГИБДД по Челябинской области. Для оказания медицинской помощи на место аварии выехали 10 бригад скорой помощи. Сообщается, что одним из тяжелораненых стала девушка-подросток. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Фото: УГИБДД по Челябинской области
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter