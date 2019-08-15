Плохое самочувствие водителя микроавтобуса привело к ДТП, в котором пострадали люди.

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Сегодня утром на мосту между Саратовом а и Энгельсом произошло ДТП с участием микроавтобуса ГАЗель и легкового автомобиля Volkswagen.

ГАЗель с пассажирами на полном ходу выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль Volkswagen Polo, в салоне которого находились четыре человека. Силы удара хватило, чтобы микроавтобус, вместе с пассажирами, перевернулся, а иномарку отбросило к бордюру, отделяющему проезжую часть моста от пешеходной.

«15 августа 2019 года в 7 ч. 55 мин. поступило сообщение о том, что произошло ДТП с участием двух транспортных средств на мосту Саратов-Энгельс. В результате ДТП по предварительным данным пострадало 10 человек. На ДТП выезжали пожарные подразделения в количестве 4 человек личного состава и 1 единицы техники», — говорится в официальном сообщении ГУ МЧС России по Саратовской области.

В результате столкновения в автомобиле Volkswagen пострадали все четыре пассажира. Основной удар пришелся на место водителя, который был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. В ГАЗели травмы получили шесть человек — рабочие компании «Энгельсстроя», которые ехали на строительство объекта.

В результате семь пострадавших были отправлены в больницу. Еще трое человек, несмотря на ранения, от госпитализации отказались.

Причиной аварии, со слов пассажиров микроавтобуса, стало плохое самочувствие водителя ГАЗели. Во время приступа его автомобиль выехал на полосу встречного движения.

На этой неделе при лобовых столкновениях погибло немало людей. Так позавчера подростки в переполненном автомобиле, где пассажиры сидели на коленях друг друга, влетели под КАМАЗ — пятеро погибли.

Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области

Видео: Youtube/ИА «Взгляд-инфо»