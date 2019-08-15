Приступ и выезд на встречку — в ДТП на мосту пострадали 10 человек — журнал За рулем

Приступ и выезд на встречку — в ДТП на мосту пострадали 10 человек

Плохое самочувствие водителя микроавтобуса привело к ДТП, в котором пострадали люди.

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Сегодня утром на мосту между Саратовом а и Энгельсом произошло ДТП с участием микроавтобуса ГАЗель и легкового автомобиля Volkswagen.

ГАЗель с пассажирами на полном ходу выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль Volkswagen Polo, в салоне которого находились четыре человека. Силы удара хватило, чтобы микроавтобус, вместе с пассажирами, перевернулся, а иномарку отбросило к бордюру, отделяющему проезжую часть моста от пешеходной.


«15 августа 2019 года в 7 ч. 55 мин. поступило сообщение о том, что произошло ДТП с участием двух транспортных средств на мосту Саратов-Энгельс. В результате ДТП по предварительным данным пострадало 10 человек. На ДТП выезжали пожарные подразделения в количестве 4 человек личного состава и 1 единицы техники», — говорится в официальном сообщении ГУ МЧС России по Саратовской области.

В результате столкновения в автомобиле Volkswagen пострадали все четыре пассажира. Основной удар пришелся на место водителя, который был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. В ГАЗели травмы получили шесть человек — рабочие компании «Энгельсстроя», которые ехали на строительство объекта.


В результате семь пострадавших были отправлены в больницу. Еще трое человек, несмотря на ранения, от госпитализации отказались.

Причиной аварии, со слов пассажиров микроавтобуса, стало плохое самочувствие водителя ГАЗели. Во время приступа его автомобиль выехал на полосу встречного движения.

  • На этой неделе при лобовых столкновениях погибло немало людей. Так позавчера подростки в переполненном автомобиле, где пассажиры сидели на коленях друг друга, влетели под КАМАЗ — пятеро погибли.

Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области

Видео: Youtube/ИА «Взгляд-инфо»

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