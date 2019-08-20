Сегодня, в 11:46 Цена не понизится: Aurus дешевым не будет! В компании опровергли информацию о снижении стоимости автомобиля до 8 млн рублей.
Материалы по теме
Представительство Aurus выступило с опровержением информации с сайта официального издания правительства «Российская газета», что седан Senat S600 может стоить от 8 млн рублей. Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал СМИ, что автомобиль будет стоить около 18 млн рублей. Эта сумма выглядит вполне реалистичной при условии мелкосерийного производства машин. Как мы уже писали, мощности ФГУП «НАМИ» позволяют выпускать не более 200 автомобилей в год. Объемы производства увеличатся в 2021 году, когда люксовые машины Aurus встанут на конвейер Sollers. В представительстве подчеркнули, что настоящие цены на автомобили Aurus будут озвучены не ранее даты открытия первого шоурума бренда, который расположится в комплексе «Москва-Сити». Произойдет это 23 августа. «Информация о снижении цены на автомобили Aurus, указанная в публикации на сайте RG.ru, является недостоверной. Цены на автомобили Aurus будут озвучены во время официального открытия первого фирменного шоурума Aurus на территории „Москва-Сити“, которое состоится 23.08.19. В мероприятии открытия шоурума примут участие министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров, а также руководители компаний ООО „Аурус“ и ООО „Панавто“», — сообщили в компании. Купить автомобиль Aurus в этом году смогут не более шести частных лиц. Куда денутся оставшиеся автомобили, вы можете узнать здесь. Фото: АГН «Москва», Егор Алеев/ТАСС
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter