Сегодня, в 13:06 Не увидел — не платишь: некоторые штрафы «сгорят» (возможно) Речь идет исключительно о нарушениях, зафиксированных камерами фотовидеоконтроля и информация о которых в течение 10 дней не появилась на портале госуслуг.
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает освободить водителей от административных штрафов, если сведения о них вовремя не появились на Едином портале госуслуг, сообщает
РИА Новости.
Авторы законопроекта, среди которых глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов и Вадим Деньгин, предлагают внести поправки в статью 2.6.1 («Административная ответственность собственников транспортных средств») КоАП России. Нововведения подразумевают обязательное размещение в личном кабинете гражданина на Госуслугах информации о привлечении к административной ответственности с указанием даты размещения информации.
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«В случае, если такая информация не размещена в течение десяти дней со дня фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи или работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, водитель (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности», — считают авторы законопроекта.
Как считают депутаты, это поможет водителям пользоваться статьей 32.2 КоАП России (позволяет оплатить штрафы со скидкой) и сведет к минимуму количество ситуаций, когда появляются уведомления о совершенных давно нарушениях ПДД, информацию о которых водитель не получал в 10-дневный срок.
Фото: depositphotos.com
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