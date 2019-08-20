Сегодня, в 15:06 В России вырос спрос на подержанные автомобили с дизелем Несмотря на снижение интереса к новым машинам с дизельными двигателями, автомобили с таким же типом моторов на вторичном рынке оказались весьма востребованными.
Изучив вторичный автомобильный рынок, эксперты «Авито» отметили, что рост на дизельные автомобили с пробегом за прошедшие месяцы 2019 года вырос на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За это же время средняя стоимость подержанной дизельной машины выросла на 13% — до 987 000 рублей.
Самый серьёзный рост спроса на такой транспорт зафиксирован в Красноярске (35%), Ульяновске (21%) и Краснодаре (15%), а вот падение интереса в дизельным б/у машинами отмечено в Екатеринбурге (9%), Тюмени (6%) и Волгограде (6%).
Материалы по теме
В топ-5 самых востребованных марок с дизелями вошли Volkswagen (14% от всего вторичного рынка дизельных автомобилей), Mercedes-Benz (13%), Toyota (11%), BMW (8%) и Ford (7%). Среди моделей в тройку лидеров входят Ford Transit (4,2%), Volkswagen Transporter (4,1%) и Toyota Land Cruiser (3,9%), но на все остальные модели за год спрос и предложение выросли более чем в десять раз.
Фото: Ведомости/ТАСС
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter