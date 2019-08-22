Автобус с пассажирами опрокинулся в Подмосковье

Авария произошла утром в Истре. В результате пострадали несколько человек.

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Сегодня утром в седьмом часу на трассе М-9 «Балтия» перевернулся автобус с пассажирами. Авария произошла в Истре, на повороте в деревню Кострово.

Автобус марки Golden Dragon ехал из Пскова в Москву. В его салоне находились 20 человек.

«В 06:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП по адресу: Московская область, городской округ Истра, 69 км трассы М-9 „Балтия“, поворот на деревню Кострово», — сообщили в МЧС Московской области.

В результате аварии другие транспортные средства не пострадали. Съехав в кювет, автобус не перекрыл движение по трассе.

«В результате происшествия движение на автодороге не перекрывалось, розлива топлива нет. На месте работает следственная группа. Причины ДТП устанавливаются», — рассказали спасатели.

В результате опрокидывания автобуса пострадали восемь человек. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автобуса задремал за рулем.

Под Новороссийском в упавшем с обрыва автобусе погибли трое и пострадали 42 человека.

Фото: ГУ МЧС по Московской области