В России более 66 тысяч раз прекратили регистрацию транспорта через интернет

ГИБДД рассказала о том, как часто россияне пользуются возможностью дистанционно прекратить регистрацию транспортного средства после его продажи.

Новая функция на портале госуслуг появилась в апреле 2019 года, и ко второй декаде августа ею воспользовались уже десятки тысяч раз.

«На сегодняшний день более 66,2 тыс. заявлений, направленных через онлайн-сервис, рассмотрены и по ним вынесены решения о прекращении регистрации транспортных средств. Вместе с тем в результате рассмотрения обращений в автоматическом режиме системой сервиса по различным причинам было отклонено почти 100 тысяч заявок, причиной чего стала невнимательность заявителей при подготовке документов, отсутствие необходимых сведений, предоставление некорректных скан-копий документов», — сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

Заявление на прекращение регистрации транспорта может быть отклонено системой автоматически или же вручную инспектором ГИБДД, если он заметит нарушения при оформлении или нехватку каких-либо документов. После получения сообщения об ошибке пользователь сможет исправить ошибки или приложить недостающие бумаги, чтобы повторно отправить заявление.

Недавно Госдума приняла в третьем чтении законопроект с поправками в закон «О государственной регистрации транспортных средств», которые вносят изменения в процедуру регистрации. В частности, вернется привязка номера автомобиля к региону прописки владельца.

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