В помощь склеротикам: автомобиль обяжут напомнить о забытом ребенке

Установка систем, предупреждающих о забытых на заднем сиденье детях, может стать обязательной для новых автомобилей.

Законодатели в США и Европе выразили обеспокоенность участившимися случаями оставления детей в запертых автомобилях. Порой невнимательные родители забывают маленьких пассажиров на жаре, что зачастую приводит к трагическим последствиям. Бороться с этим решено законодательно и технологически.

В настоящее время по обе стороны океана активно обсуждается вопрос обязательной установки на все новые автомобили системы, которая предупреждала бы об оставленных на задних сиденьях пассажирах. Не важно, будь то дети или животные, но если сиденья кем-то заняты, а водитель заглушил двигатель и открыл дверь, то он должен получить предупреждающий сигнал-напоминание, сообщает Auto News.

Материалы по теме Новый Hyundai Santa Fe: российские цены и комплектации

С 2022 года наличие подобных электронных систем будет проверяться организацией Euro NCAP при проведении краш-тестов автомобилей. Когда оснащение напоминанием о забытых пассажирах станет обязательным для всех новых машин, пока неизвестно.

Сейчас аналогичные решения на свои модели в добровольном порядке устанавливают некоторые американские, японские и корейские автопроизводители. Например, функция контроля присутствия пассажиров сзади (Rear Occupant Alert) есть на продающемся в России Hyundai Santa Fe последнего поколения.

Как проявил себя новый Hyundai Santa Fe в сравнении с конкурентами — об этом в тест-драйве экспертов «За рулем».

Фото, видео: Hyundai, depositphotos.com