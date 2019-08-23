Пьяный водитель протаранил машину ДПС в Москве — журнал За рулем

Пьяный водитель протаранил машину ДПС в Москве

Его пытались остановить, но водитель не подчинился.

Ночным ДТП на юго-востоке Москве завершилась попытка экипажа ДПС остановить водителя, который проигнорировал требование об остановке.

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«Около двух часов ночи на улице Заречье водитель, управляя Lada, не остановился по требованию инспектора ДПС, после чего врезался в патрульную машину. В результате пострадала пассажир легковой машины», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Никто из полицейских в ДТП не пострадал. Сейчас правоохранительными органами ведется проверка по факту случившегося.

  • В июле женщина на Chevrolet Cruze с полуторагодовалым малышом в салоне пыталась скрыться от сотрудников полиции.

Фото: depositphotos.com

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