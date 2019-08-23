Пьяный водитель протаранил машину ДПС в Москве

Беспилотник на наших дорогах: он вряд ли куда-то доедет!

Автопилот и электрификация — два столпа, на которых, как нас уверяют, будет стоять автомобильная отрасль будущего. Причем будущего уже очень близкого. Вот только вопросов к безопасности от этого становится только больше.