Мать на Chevrolet Cruze пыталась скрыться от полиции.

Инцидент произошел в Дубенском районе Тульской области. Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Chevrolet Cruze с женщиной за рулем, которая совершала опасные маневры. Полицейские потребовали остановиться, но дамочка лишь прибавила газу. Через некоторое время автомобиль остановился, но выходить из машины женщина наотрез отказалась. Полицейские увидели, что в машине вместе с ней находится полуторагодовалый малыш, которого она перевозила без кресла, и стали взывать к ее материнским чувствам, но, кроме брани, никакой реакции не получили. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также сотрудники органов опеки, сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Переговоры с женщиной вели больше часа, все это время она сидела в заблокированном автомобиле вместе с ребенком, а потом попыталась скрыться — при этом врезалась в автомобиль ДПС и сбила сотрудника полиции, протащив его на капоте несколько сотен метров. Полицейский получил травмы и был госпитализирован.

Полицейским пришлось разбить заднее стекло ее автомобиля и буквально вырвать малыша из рук неадекватной матери. Теперь его жизни ничего не угрожает.

За рулем находилась 31-летняя женщина, ранее лишенная прав. На ее счету множество неоплаченных штрафов, кроме того, она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих четверых детей.

Медосвидетельствование показало, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нее составлены административные материалы по ст. 12.25 «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», по ст. 12.27 «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия» и по ст. 12.23 ч. 3 «Нарушение требований к перевозке детей».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по применению насилия в отношении представителя власти, а также за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Видео: YouTube

