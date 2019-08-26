Автоблогер сбил родную мать ради лайков — посидит в тюрьме — журнал За рулем

Автоблогер сбил родную мать ради лайков — посидит в тюрьме

Бдительные водители-зрители пожаловались в полицию.

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Блогер из Китая инсценировал дорожно-транспортное происшествие в Чжэнчжоу, снимая ролик для соцсети Weibo.

В воскресенье около шести часов вечера 26-летний молодой человек, которого прохожие опознали как блогера Чао, сделал вид, что сбил на перекрестке своим Lamborghini женщину на электроскутере, пишет газета South China Morning Post.

Та начала картинно кататься по дороге, изображая сильнейшую боль, все это снимал друг блогера. Таким образом, мужчина пытался увеличить популярность своей странички на Weibo, китайской платформе социальных сетей типа Twitter.

Фейковое ДТП привело к затору на перекрестке, из-за этого другим автомобилистам пришлось простоять более чем 40 минут. Поскольку блогер Чао в определенных кругах довольно известный, водители сразу же заподозрили фальшивку и пожаловались в полицию, предусмотрительно сделав фото «происшествия».

Полиция выяснила, что в роли «жертвы» выступала 55-летняя мать блогера, а фиксировал «столкновение» его друг Лю.

Теперь всей троице предстоит пять суток провести за решеткой и выплатить 200 юаней (около 1800 рублей) за «нарушение общественного порядка».

Фото: Weibo

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