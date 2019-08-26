Что случилось с ГИБДД: про гаишников больше нет анекдотов!

Бесконечные анекдоты про гаишников породила не народная любовь: сотрудники автоинспекции представлялись в них глупыми, но в то же время хитрыми, жадными, коварными и мстительными. Однако попробуйте вспомнить свежий анекдот про гаишника — вряд ли получится. То ли все давно придуманы, то ли сотрудники ГИБДД изменились…