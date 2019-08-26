Поставщики подвели: обнаружено кладбище новых Mercedes-Benz.

Несколько тысяч новых кроссоверов стоят на взлетно-посадочной полосе в Германии.

Проблемы с поставщиками комплектующих существуют не только у российских автопроизводителей, но и у таких крупных концернов, как Daimler. По крайней мере, именно проблемами с отдельными элементами объясняют в Mercedes-Benz появление кладбища автомобилей.

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Иначе и не назвать сразу 9000 машин, занявших взлетно-посадочную полосу бывшего военного аэродрома в Альхорне под Бременом. Как сообщает журнал Automobilwoche, речь идет о моделях GLE и GLS последнего поколения, выпуск которых налажен в США.

Из-за проблем у поставщиков бамперов и сидений на автомобили были установлены дефектные детали. В таком виде передавать машины клиентам в Европе Mercedes-Benz не стал и организовал временную стоянку, куда перевез все подлежащие устранению недостатков кроссоверы.

По данным журналистов, Daimler не в первый раз использует аэродром в Альхорне для хранения машин. Раньше там временное пристанище было организовано для дизельных моделей, которые после дизельгейта потребовали доработки двигателей.

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Фото, видео: buten un binnen