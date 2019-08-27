Наша читательница Ольга долго шла к покупке первой машины. Когда увидела объявление о продаже Hyundai Solaris, поняла — надо брать! Да только авто по итогу оказалось с «сюрпризами», самый неприятный из которых — скрученный вдвое пробег.
Один из важных вопросов, возникающих у тех, кто собирается обзавестись подержанным авто. Одни считают, что лучше взять свежий российский автомобиль, другие за те же деньги предпочитают иномарку постарше. Avtocod.ru рассказывает, к машинам какого года стоит присмотреться повнимательнее.