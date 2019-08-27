По данным опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат», был определен средний возраст автовладельца в России.

Согласно полученным данным, в России среднему автовладельцу 37 лет. Такую информацию удалось получить, изучив анкеты более чем 240 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, которые с 2013 по 2019 год принимали участие в опросах «Автостата».

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При этом средний возраст владельца автомобиля может меняться от марки к марке. Так, например, одна из самых молодых аудитория — у Infiniti (33 года), BMW (35 лет) и Lada, Honda, Mazda, Mercedes-Benz и Subaru (по 36 лет).

Более взрослые владельцы — у автомобилей SsangYong и Great Wall (41 год), Chery, Land Rover, Suzuki и Renault (40 лет), а также Citroen, Volvo и УАЗ (39 лет).

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