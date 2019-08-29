Обновленный Porsche Macan обзавелся версией Turbo

5 главных вопросов (и ответов) про Ладу XRAY Cross с вариатором Дождались — АВТОВАЗ выпустил Ладу с нормальной автоматической коробкой! Ненадежный робот АМТ на такое звание явно не тянул. «За рулем» поездил на новой версии XRAY Cross по городу, трассе и бездорожью и выяснил, стоило ли заморачиваться. Lada XRAY Cross с вариатором — бегство от АМТ Нашелся повод похвалить Ладу — команда отказалась от своей неудачной разработки АМТ и предложила для Иксрея японский вариатор. Этому я очень рад. Автомобиль какого года лучше купить на вторичке Один из важных вопросов, возникающих у тех, кто собирается обзавестись подержанным авто. Одни считают, что лучше взять свежий российский автомобиль, другие за те же деньги предпочитают иномарку постарше. Avtocod.ru рассказывает, к машинам какого года стоит присмотреться повнимательнее.