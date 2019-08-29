Обновленный Porsche Macan обзавелся версией Turbo — журнал За рулем

Обновленный Porsche Macan обзавелся версией Turbo

Porsche продолжает формировать линейку модификаций кроссовера Macan — обновленная модель обзавелась версией Turbo.

Porsche Macan
Porsche Macan

Porsche > Macan

Как и полагается любому Porsche с приставкой Turbo, новый Macan Turbo стал флагманским вариантом компактного кроссовера, который пережил плановое обновление еще в 2018 году. Но тогда были показаны «простая» версия и модификация S.

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Что до Macan Turbo, то он отличается не только с технической точки зрения, но и внешне. У новинки иной передний бампер и двойной спойлер, 20-дюймовые колеса, за которыми можно различить тормоза Porsche Surface Coated Brake (диски с покрытием из карбида вольфрама) с глянцевыми тормозными дисками и окрашенными в белый цвет суппортами.

Под капотом у новой версии кроссовера скрывается бензиновый турбомотор V6, объем которого уменьшился с 3,6 до 2,9 литра, но вот мощность выросла с 400 до 440 л.с. Улучшилась на 0,3 секунды динамика разгона до первой сотни (4,3 секунды) и на 4 км/ч выросла максималка (270 км/ч).

Заказать новый Porsche Macan Turbo в России можно уже сейчас — заплатить за модель придется минимум 6 896 000 рублей.

Фото: Porsche

Обновленный Porsche Macan обзавелся версией Turbo
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