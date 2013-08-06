Едете с ребенком — снижайте скорость на 20 км/ч. Иначе штраф! — журнал За рулем

Едете с ребенком — снижайте скорость на 20 км/ч. Иначе штраф!

Для повышения безопасности на дорогах ГИБДД предлагает снизить разрешенную максимальную скорость для автомобилей, перевозящих детей.

Для водителей, которые едут с детьми, могут установить отдельные ограничения по максимальной скорости. Такую идею предложил глава ГИБДД России Михаил Черников на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

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«Если за городом скорость 90 км/ч, а на автомагистралях 110 км/ч, то, может, если ребенка перевозишь, то минус 20?» — приводит слова Черникова «Коммерсант».

Другой идеей руководителя Госавтоинспекции стало возможное ужесточение ответственности за перевозку детей с нарушением установленных законом требований.

«Может быть, нужно усилить ответственность за ДТП, если водитель перевозил ребенка с нарушением правил, ввести новое отягчающее обстоятельство», — отметил Черников.

Ожидается, что высказанные в ходе правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения идеи будут проанализированы и положены в основу законопроекта, который позднее внесут на рассмотрение в Госдуму.

Фото: depositphotos.com

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