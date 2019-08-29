Кроссовер Renault Arkana теперь можно взять напрокат

Дождались — АВТОВАЗ выпустил Ладу с нормальной автоматической коробкой! Ненадежный робот АМТ на такое звание явно не тянул. «За рулем» поездил на новой версии XRAY Cross по городу, трассе и бездорожью и выяснил, стоило ли заморачиваться.
Один из важных вопросов, возникающих у тех, кто собирается обзавестись подержанным авто. Одни считают, что лучше взять свежий российский автомобиль, другие за те же деньги предпочитают иномарку постарше. Avtocod.ru рассказывает, к машинам какого года стоит присмотреться повнимательнее.
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