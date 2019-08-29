Кроссовер Renault Arkana теперь можно взять напрокат — журнал За рулем

Кроссовер Renault Arkana теперь можно взять напрокат

Одна из российских прокатных компаний пополнила свой автопарк пятнадцатью новенькими кроссоверами.

Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

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Купе-кроссовер Renault Arkana можно арендовать в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре — в городах, где есть офисы прокатной компании «Аренда Авто». Всего в ее автопарк поступило 15 автомобилей для краткосрочной или долгосрочной аренды. Все машины представлены в лимитированной серии Edition One с максимальным уровнем оснащения. В Москве аренда новинки обойдется в 3600 рублей в сутки, в Сочи и Краснодаре — 3300 рублей, Санкт-Петербурге — 2900 рублей.

В Renault рады сотрудничеству с прокатной компанией, полагая, что это поможет быстрее познакомить потенциальных покупателей в разных регионах России с новинкой. Здесь надеются, что водители по достоинству оценят современный дизайн, динамику и оснащение нового кроссовера.

Автомобили поступили в прокатную контору в двух цветах.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Arkana (1)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

великолепный дизайн

Недостатки:

компромисс во всём...салон, опции, нестабильное качество автомобилей из первой партии...

Комментарий:

Являюсь владельцем Renault ARKANA Edition One 1,33 TCe 150 CVT X-Tronic 4x4 из первой партии в 300 машин, приобретённых на онлайн-презентации 23 мая 2019 года. На пробеге 500 км потёк корпус климата, конденсат потёк рекой в салон машины из за деформации корпуса климата при монтаже на конвейере за...

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