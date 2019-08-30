Сегодня, в 10:36 МВД хочет проверять автобусы прямо на дорогах Ведомство подготовило нормативный акт, закрепляющий за ним полномочия по надзору за проведением техосмотра автобусов, а также непосредственному участию в нем.
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В пояснительной записке к проекту указа говорится:
Федеральным законом МВД России наделяется полномочиями по государственному контролю (надзору) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств, а также участию в техническом осмотре автобусов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
МВД планирует контролировать проведение техосмотра, устраивая внеплановые проверки пунктов инструментального контроля, проверки на дорогах и путем контрольных закупок.
Участие в техосмотре автобусов предполагает, в том числе, и личное присутствие сотрудников Госавтоинспекции на пунктах технического осмотра,
напоминают в ведомстве. Новые полномочия не повлекут увеличения числа сотрудников и выделения дополнительных средств из бюджета.
Сейчас проект документа размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
regulation.gov.ru. Каким в идеале должен быть технический осмотр автомобиля, обсуждает наш автор. Фото: depositphotos.com
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