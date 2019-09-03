Батюшка на электросамокате мчался по дороге, нарушая ПДД

В Смоленске устанавливают личность мужчины в рясе, разъезжающем на самокате по проезжей части и не обращающим внимание на сигналы светофора.

Это видео появилось в группе «Взаимопомощь на дорогах Смоленской области» ВКонтакте, и некоторые участники отметили, что раз или два уже видели этого батюшку, и что он очень быстрый и смешливый. Тем не менее, ездит он небезопасно, да попросту лихачит!

В полиции тоже изучают видеозапись с видеорегистратора одного из смоленских водителей, где мужчина в рясе мчится на электросамокате по оживленной трассе. В УМВД по Смоленской области ответили РИА Новости, что как только его разыщут, ему не миновать административного наказания.

Пользователи соцсети сразу же отметили, что и сам батюшка, и следовавший за ним автомобиль с легкостью проехали на красный, как и автомобиль на соседней полосе.

Впрочем, представитель церкви усомнился, что мужчина на видео действительно действующий священник, ведь надеть рясу может кто угодно. Теперь и представители епархии проверяют эту информацию — вдруг действительно в их ряды затесался отчаянный лихач? Интересно, какое в этом случае его может ждать наказание внутри церкви?

Пользователи утверждают, что мчался мужчина на электросамокате со скоростью не менее 80 км/ч. «Видел его сегодня утром около самолета на Багратиона. Сначала пешком шел, потом погнал! И все время смеялся. Веселый такой мужичок)))», — пишет один из пользователей соцсети.

Электросамокаты, сегвеи, моноколеса и другие электрические транспортные средства будут ездить по особым правилам. С инициативой создать ПДД для индивидуального электротранспорта выступила Общественная палата Москвы.



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