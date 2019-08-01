Движение электротранспорта ограничат в России

Электросамокаты, сегвеи, моноколеса и другие электрические транспортные средства будут ездить по особым правилам.

Материалы по теме Новая попытка: в России хотят заблокировать BlaBlaCar

С просьбой создания правил дорожного движения для индивидуального электротранспорта в Госдуму и Минтранс обратилась Общественная палата Москвы.

Беспорядочное перемещение электротранспорта на высоких скоростях по тротуарам вызывает недовольство пешеходов, указывают общественники, пишет «Коммерсантъ». Чтобы навести порядок в этой сфере, необходим ряд ограничений, который должен быть закреплен в специальном своде правил. С аналогичной идеей выступает и ГИБДД.

Общественная палата Москвы намерена создать несколько рекомендаций, которые лягут в основу будущих правил для индивидуального электротранспорта: электросамокатов, сегвеев, гироскутеров и моноколес. Сейчас они приравниваются к пешеходам. Речь идет об ограничении скорости и запрете езды в ряде зон.

«Владельцы микротранспорта носятся по тротуарам, в то время как пешеходы получили тротуар, скажем, на законных основаниях»,- говорит зампред комиссии столичной Общественной палаты по транспорту Норайр Блудян.

В ГИБДД указывают на то, что контролировать частный электротранспорт практически невозможно: у этой техники нет ни серийных номеров, ни каких-либо документов. Тем временем из-за подобной техники в 2018 году произошло 39 ДТП, в которых пострадали 40 человек.

Пешеход прав не всегда, но в России за их безответственность отвечают автомобилисты. Почему? Ответ вы найдете здесь.

Фото: Jan Paweł Bochen / Unsplash