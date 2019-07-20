Пешеходов — нарушителей ПДД едва ли меньше, чем нарушающих Правила водителей. Так почему же львиная доля ответственности возложена на автомобилистов? Эксперт «За рулем» — о причинах и следствиях безнаказанности пеших участников дорожного движения.

Только став водителем, становишься адекватным пешеходом.

Народная мудрость

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Вспомним, как наш дорожный закон — ПДД — определяет понятие «пешеход». Это человек на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке, находящийся вне транспортного средства и не производящий работы. К пешеходам приравнивают передвигающихся в инвалидных колясках, ведущих велосипед, мопед, мотоцикл, везущих санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. К пешеходам относят лиц, использующих роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства.

Но это на бумаге, а на деле все пешеходы разные. К примеру, те, что не обременены большим грузом и не находятся на спортивном снаряде, чаще всего адекватны и не создают опасных ситуаций на дороге. К счастью, именно таких пешеходов — большинство.

Но есть и другие. Некоторые могут нарушать ПДД неосознанно, если их мобильность снижена из-за болезни либо тяжелого груза. А некоторые сами себя причислили к транспортным средствам и вовсю осваивают дороги. Речь о спортивной и быстроходной категории пешеходов, едущих на всяких девайсах. Такие «как бы пешеходы» весьма опасны, потому что едут на скорости, приближающейся к скорости автомобилей, и при этом могут двигаться по непредсказуемой траектории. К примеру, здание нашей редакции находится в узком московском переулке с односторонним движением, но я очень часто вижу стройную фигуру на моноколесе или электросамокате, которая со скоростью не меньше 25 км/ч продвигается «против шерсти». Если что случится, то скорость сближения с автомобилем будет под 60 км/ч. При таких скоростях травмы несовместимы с жизнью.

Такой «дорожный торговец» явно не понимает всей опасности своего занятия. Не дай бог автомобилисту его зацепишь: кто отвечать будет?

Самые опасные пешеходы:

Человек в наушниках, уставившийся в смартфон, — переходит дорогу не всегда в положенном месте, при этом не замечает того, что творится вокруг.

Пожилые люди, которые норовят перейти широченную улицу, да еще и с трамвайными путями там, где покороче, а не по пешеходному переходу.

Дети. Нарочно они, возможно, ничего и не делают, но инстинкт самосохранения у большинства еще не сформировался. Дети могут вести себя на дороге непредсказуемо.

Опасны пешеходы, боящиеся опоздать на общественный транспорт. Такие уже ничего вокруг не видят, кроме заветной, закрывающейся двери автобуса.

В большинстве случаев нарушители либо не осознают всей опасности своих действий, либо надеются на авось. Мол, обойдется. Но обходится, к сожалению, не всегда. А отвечать в первую очередь водителю. Ведь он управляет средством повышенной опасности. И потому расплачиваться должен почти за всё. Даже если пешеход не прав. Случись такому пешеходу погибнуть под колесами транспорта, водителю придется несладко. Скорее всего, он будет вынужден доказывать свою невиновность в суде. И повезет еще, если экспертиза признает, что у него не было технической возможности избежать наезда на пешехода.

«Бегуны» на пешеходном переходе тоже опасны и создают нервозность при многорядном движении. В правом ряду автомобиль остановиться успел, а в левом?

Море по колено

Отдельно стоит поговорить о пьяных пешеходах. На дороге таким не место, да и на тротуаре тоже: выпил — сиди дома. Тогда и к автомобилю своему не потянет во дворе подойти да мотор завести, и под колеса другим не кинешься. Пьяный водитель — убийца однозначно, пьяный пешеход — самоубийца, но и водителя может подставить. Во время объезда неожиданно вывалившегося на дорогу выпивохи машину может занести, а это вызовет цепную аварию на дороге либо автомобиль вылетит на тротуар, по которому идут люди. А виновник может той же шатающейся походкой удалиться в неизвестном направлении.

Пьяный человек лишен инстинкта самосохранения — он не видит опасности, либо окрылен алкоголем, считая себя неуязвимым.

Злая зебра

Пешеход имеет преимущество на зебре, если речь идет о нерегулируемом переходе. Этим часто пользуются различные активисты, которые хотят привлечь внимание общественности. Например, нарочно не дают автомобилям проехать, непрерывно перемещаясь по пешеходному переходу с целью доказать что-то кому-то. И не осознают, что наказывают, прежде всего, тех водителей, которые не имеют отношения к проблеме. Они едут по своим делам или к семье и вдруг вынуждены тратить время на простаивание в искусственно созданной пешеходами пробке. Без вмешательства сотрудников полиции в этом случае уже не обойтись.

А этот малый не протестует, а просто решил сделать оригинальный кадр. Пока горит зеленый, имеет право.

Мировой опыт

Вначале посмотрим, как дела обстоят у ближайших соседей. В Республике Беларусь штраф пешеходу составляет от 800 наших рублей за незначительное прегрешение до 16 000 рублей за действия, вызвавшие сравнительно тяжелые последствия. А в демократичной Франции прейскурант выглядит несколько обескураживающим. «Преступления, совершенные пешеходами, — 4 евро».

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В Бельгии переход на красный свет светофора обойдется в сумму от 165 евро. В Испании закон суров к пешеходам — переход дороги в неположенном месте обойдется в 80 евро. А еще на родине Сервантеса действует пункт правил, который греет душу водителям: «Переход проезжей части, в том числе по зебре, слишком медленно, не имея на это особых причин». Штраф за это нарушение- 80 евро.

А в нашей стране получается, что львиная доля ответственности и за свои действия, и за действия пешеходов сегодня лежит на водителях. И в этом главная проблема. Безнаказанность — опасная вещь. Что можно сделать? Например, повысить штраф для пешеходов-нарушителей. Сейчас он составляет каких-то 500 рублей (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ) — смешно. Штраф должен быть дифференцированным в зависимости от степени опасности или последствий их нарушения. Но переписать закон — одно, а контролировать его исполнение — совсем другое. Вы когда-нибудь видели, чтобы инспектор ДПС выписывал штраф пешеходу? Большая редкость. И это тоже следует исправить.

Всех желающих высказаться приглашаю это сделать в комментариях.