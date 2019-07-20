Только став водителем, становишься адекватным пешеходом.
Народная мудрость
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Вспомним, как наш дорожный закон — ПДД — определяет понятие «пешеход». Это человек на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке, находящийся вне транспортного средства и не производящий работы. К пешеходам приравнивают передвигающихся в инвалидных колясках, ведущих велосипед, мопед, мотоцикл, везущих санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. К пешеходам относят лиц, использующих роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства.
Но это на бумаге, а на деле все пешеходы разные. К примеру, те, что не обременены большим грузом и не находятся на спортивном снаряде, чаще всего адекватны и не создают опасных ситуаций на дороге. К счастью, именно таких пешеходов — большинство.
Но есть и другие. Некоторые могут нарушать ПДД неосознанно, если их мобильность снижена из-за болезни либо тяжелого груза. А некоторые сами себя причислили к транспортным средствам и вовсю осваивают дороги. Речь о спортивной и быстроходной категории пешеходов, едущих на всяких девайсах. Такие «как бы пешеходы» весьма опасны, потому что едут на скорости, приближающейся к скорости автомобилей, и при этом могут двигаться по непредсказуемой траектории. К примеру, здание нашей редакции находится в узком московском переулке с односторонним движением, но я очень часто вижу стройную фигуру на моноколесе или электросамокате, которая со скоростью не меньше 25 км/ч продвигается «против шерсти». Если что случится, то скорость сближения с автомобилем будет под 60 км/ч. При таких скоростях травмы несовместимы с жизнью.
Такой «дорожный торговец» явно не понимает всей опасности своего занятия. Не дай бог автомобилисту его зацепишь: кто отвечать будет?
Такой «дорожный торговец» явно не понимает всей опасности своего занятия. Не дай бог автомобилисту его зацепишь: кто отвечать будет?
Самые опасные пешеходы:
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- Человек в наушниках, уставившийся в смартфон, — переходит дорогу не всегда в положенном месте, при этом не замечает того, что творится вокруг.
- Пожилые люди, которые норовят перейти широченную улицу, да еще и с трамвайными путями там, где покороче, а не по пешеходному переходу.
- Дети. Нарочно они, возможно, ничего и не делают, но инстинкт самосохранения у большинства еще не сформировался. Дети могут вести себя на дороге непредсказуемо.
Опасны пешеходы, боящиеся опоздать на общественный транспорт. Такие уже ничего вокруг не видят, кроме заветной, закрывающейся двери автобуса.
Опасны пешеходы, боящиеся опоздать на общественный транспорт. Такие уже ничего вокруг не видят, кроме заветной, закрывающейся двери автобуса.
В большинстве случаев нарушители либо не осознают всей опасности своих действий, либо надеются на авось. Мол, обойдется. Но обходится, к сожалению, не всегда. А отвечать в первую очередь водителю. Ведь он управляет средством повышенной опасности. И потому расплачиваться должен почти за всё. Даже если пешеход не прав. Случись такому пешеходу погибнуть под колесами транспорта, водителю придется несладко. Скорее всего, он будет вынужден доказывать свою невиновность в суде. И повезет еще, если экспертиза признает, что у него не было технической возможности избежать наезда на пешехода.
«Бегуны» на пешеходном переходе тоже опасны и создают нервозность при многорядном движении. В правом ряду автомобиль остановиться успел, а в левом?
«Бегуны» на пешеходном переходе тоже опасны и создают нервозность при многорядном движении. В правом ряду автомобиль остановиться успел, а в левом?
Море по колено
Отдельно стоит поговорить о пьяных пешеходах. На дороге таким не место, да и на тротуаре тоже: выпил — сиди дома. Тогда и к автомобилю своему не потянет во дворе подойти да мотор завести, и под колеса другим не кинешься. Пьяный водитель — убийца однозначно, пьяный пешеход — самоубийца, но и водителя может подставить. Во время объезда неожиданно вывалившегося на дорогу выпивохи машину может занести, а это вызовет цепную аварию на дороге либо автомобиль вылетит на тротуар, по которому идут люди. А виновник может той же шатающейся походкой удалиться в неизвестном направлении.
Пьяный человек лишен инстинкта самосохранения — он не видит опасности, либо окрылен алкоголем, считая себя неуязвимым.
Пьяный человек лишен инстинкта самосохранения — он не видит опасности, либо окрылен алкоголем, считая себя неуязвимым.
Злая зебра
Пешеход имеет преимущество на зебре, если речь идет о нерегулируемом переходе. Этим часто пользуются различные активисты, которые хотят привлечь внимание общественности. Например, нарочно не дают автомобилям проехать, непрерывно перемещаясь по пешеходному переходу с целью доказать что-то кому-то. И не осознают, что наказывают, прежде всего, тех водителей, которые не имеют отношения к проблеме. Они едут по своим делам или к семье и вдруг вынуждены тратить время на простаивание в искусственно созданной пешеходами пробке. Без вмешательства сотрудников полиции в этом случае уже не обойтись.
А этот малый не протестует, а просто решил сделать оригинальный кадр. Пока горит зеленый, имеет право.
А этот малый не протестует, а просто решил сделать оригинальный кадр. Пока горит зеленый, имеет право.
Мировой опыт
Вначале посмотрим, как дела обстоят у ближайших соседей. В Республике Беларусь штраф пешеходу составляет от 800 наших рублей за незначительное прегрешение до 16 000 рублей за действия, вызвавшие сравнительно тяжелые последствия. А в демократичной Франции прейскурант выглядит несколько обескураживающим. «Преступления, совершенные пешеходами, — 4 евро».
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В Бельгии переход на красный свет светофора обойдется в сумму от 165 евро. В Испании закон суров к пешеходам — переход дороги в неположенном месте обойдется в 80 евро. А еще на родине Сервантеса действует пункт правил, который греет душу водителям: «Переход проезжей части, в том числе по зебре, слишком медленно, не имея на это особых причин». Штраф за это нарушение- 80 евро.
А в нашей стране получается, что львиная доля ответственности и за свои действия, и за действия пешеходов сегодня лежит на водителях. И в этом главная проблема. Безнаказанность — опасная вещь. Что можно сделать? Например, повысить штраф для пешеходов-нарушителей. Сейчас он составляет каких-то 500 рублей (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ) — смешно. Штраф должен быть дифференцированным в зависимости от степени опасности или последствий их нарушения. Но переписать закон — одно, а контролировать его исполнение — совсем другое. Вы когда-нибудь видели, чтобы инспектор ДПС выписывал штраф пешеходу? Большая редкость. И это тоже следует исправить.
Всех желающих высказаться приглашаю это сделать в комментариях.