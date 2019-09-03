Минпромторг еще на год продлит поддержку автопрома — деньги есть! — журнал За рулем

Минпромторг еще на год продлит поддержку автопрома — деньги есть!

Глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что средства на 2020 год уже зарезервированы.

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Пока в проекте бюджета зарезервирован небольшой объем средств для поддержки автопрома, сообщил во время посещения выставки Comtrans-2019 глава Минпромторга Денис Мантуров.

Сколько конкретно, он не уточнил, отметив лишь, что как только бюджет будет согласован, станет понятно, на какие меры выделяются средства. По мнению министра, следует в первую очередь зарезервировать ресурсы на автокредитование, в минимальном объеме на лизинг, но все это требует еще дальнейшего согласования.

Мантуров также сообщил, что производство легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2019 году может вырасти на 1,5%, хотя стоит задача хотя бы сохранить его в прежнем объеме.

Ранее Росстат сообщал, что производство легковых автомобилей в России в первом полугодии 2019 года выросло на 1,7%, составив 784 тыс. штук.

  • В июле на программы господдержки спроса на российском авторынке было дополнительно выделено еще 10 млрд рублей, которых должно хватить до конца 2019 года. До этого деньги выделялись в марте, но к маю 10,4 млрд рублей уже закончились.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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