Новый Nissan Juke: легче, больше, злее

Nissan представил второе поколение кроссовера Juke, который должен появиться в продаже в конце ноября.

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Новый Juke по-прежнему имеет довольно своеобразную внешность: большие овальные фары, расклешенные крылья и двухцветная окраска кузова. Передняя часть автомобиля стала более симметричной и решетка радиатора прекрасно сочетается с оптикой.

Автомобиль теперь немного просторнее. Пространство для задних пассажиров увеличилось на 5,8 см. В объемах прибавил и багажник, сейчас он вмещает груза на 20% больше — 422 литра (на 68 литров больше). Длина автомобиля составляет 4210 мм, высота — 1595 мм, а ширина — 1800 мм. То есть автомобиль стал на 35 мм шире и на 75 мм длиннее, а колесная база увеличилась на 105 мм. При этом в компании сообщили, что весить автомобиль стал меньше на 23 кг.

Juke получил также полностью новый интерьер с парящим 8-дюймовым сенсорным экраном новой информационно-развлекательной системы NissanConnect, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto. Новая мультимедиа позволит владельцам Juke управлять целым рядом функций через смартфон. Например, запирать двери, включать свет и даже управлять навигационной системой.

Кроссовер, как это сегодня принято, получил множество систем помощи водителю, а также систем безопасности, включая автоматическое экстренное торможение, систему удержания в полосе и мониторинг мертвых зон. Больший интерес представляет система автономного вождения Nissan ProPilot, которая появилась на автомобиле впервые.

Для кроссовера предусмотрен пока только один мотор. Это литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 115 л.с. и 200 Нм, который может работать в паре либо с 6-ступенчатой механической коробкой, либо с новой роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, заменившей вариатор. До 100 км/ч новый Nissan Juke разгоняется за 10,4 секунды с механикой и за 11,1 секунды с роботом. Максимальная скорость автомобиля составляет 180 км/ч.

Стоимость нового Nissan Juke будет объявлена ближе к началу европейских продаж, которые запланированы на конец ноября.

Ранее Nissan опубликовал видео нового Juke.

Фото: Nissan