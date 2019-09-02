Выбор моторного масла — популярнейшая тема в автомобильной среде. Предложений много, мнений еще больше. Но если вы решите сделать ставку именно на немецкий продукт, то ROWE — отличный выбор. Потому что это действительно настоящий «немец»!
Японская компания Toyo Tires Corporation применила оригинальное решение — ее специалисты добавили в резиновую смесь помолотую скорлупу от грецких орехов. Она тверже льда, но мягче асфальта. Новую модель фрикционных шин Observe GSi-6 автор «За рулем» опробовал в деле.
Зачем в городских условиях нужен американский внедорожник стоимостью больше четырех миллионов рублей, способный взобраться разве что не на Эверест? Затрудняетесь с ответом? А для поклонников Jeep проблем с ответом нет. Поэтому «За рулем» пригласил их протестировать четвертое поколение Wrangler.