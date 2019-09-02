В тизерном видео детали экстерьера сменяются так стремительно, что, моргнув, можно пропустить сразу несколько из них.

Материалы по теме Nissan показал новый Juke. Но пока только в камуфляже

Nissan готовится к премьере кроссовера Juke второго поколения, которая должна состояться завтра. По этому случаю компания опубликовала очередное 10-секундное тизерное видео, посвященное новинке.

Ролик, несмотря на малый хронометраж, позволяет понять, чего ожидать от субкомпактного кроссовера. Но для этого во время просмотра не рекомендуется моргать, иначе вы можете пропустить часть элементов внешности новинки.

Автомобиль получит большую решетку радиатора V-Motion и узкие светодиодные габаритные огни. Форма же задних светодиодных фонарей стала традиционнее и больше не напоминает те, которыми оснащается купе 370z. Передние фары, вероятно в топовых комплектациях, будут светодиодными. Также благодаря видео стало понятно, что кузов кроссовера получит двухцветную окраску: это видно во время демонстрации задней стойки. Ручки задних дверей — скрытые.

Как сообщили в компании Nissan, новое поколение Juke стало больше и сможет оснащаться 19-дюймовыми колесами, а также технологией автономного вождения Nissan ProPILOT.

О двигателях новинки пока ничего не известно. Согласно слухам, кроссовер получит один 1,5-литровый турбодизель и три бензиновых двигателя объемом 1, 1,3 и 1,6 литра. Самый мощный из них может иметь до 200 л.с. Не исключено появление и полностью электрической версии.

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Фото, видео: Nissan