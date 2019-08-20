Nissan показал новый Juke. Но пока только в камуфляже

За несколько недель до официальной премьеры второго поколения Nissan Juke марка показала автомобиль, но лишь в камуфляже.

Несмотря на то, что официальный дебют Nissan Juke состоится только 3 сентября, об автомобиле уже появилась первая достоверная информация. Всё благодаря изданию Autocar, журналистов которого пустили за руль предсерийных прототипов компактного кроссовера.

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Из поездки и общения с инженерами японской марки авторы издания узнали следующее. Клиенты просили Nissan сохранить яркий дизайн, но при этом решить вопрос с тесным салоном и маленьким багажником. Для этого новинку перевели на платформу Common Module Family B (CMF-B) альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которую уже используют два Renault — кроссовер Captur и хэтчбек Clio. Прирост колесной базы на 106 мм позволил сделать салон нового Juke просторнее, а высокопрочная сталь в конструкции увеличила жесткость шасси на 13% и облегчила его на 6%. Объем багажника с 354 литров вырос до 422.

Единственным официально подтвержденным на данный момент двигателем для кроссовера является 117-сильный бензиновый турбомотор объемом в 1 литр, который сейчас используется на Nissan Micra. Сочетаться двигатель будет с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-ступенчатым роботом. О появлении на Juke гибридного силового агрегата от Renault Captur в Nissan пока молчат.

Экстерьер новинки будет решен в стилистике концепткаров GT-R 2020 Vision Gran Turismo и Gripz, а в салоне особое внимание уделили повышению качества материалов. Никуда не делись и возможности по персонализации автомобиля за счет опциональных пакетов оборудования. В оснащении будет мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также онлайн-сервисов; фирменное приложение Nissan Connected Services для контроля за функциями машины со смартфона и другое оборудование. Заявлено, что Nissan Juke получит регулируемую по углу наклона и вылету рулевую колонку.

На европейский рынок новый кроссовер выйдет уже до конца 2019 года. Ожидается, что его продажи начнутся в конце ноября. Уже известно, что в России новый Nissan Juke не появится. Компания решила прекратить поставки кроссовера в нашу страну в связи с окончанием действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и небольшим спросом на модель.

К моменту выхода Nissan Juke второго поколения конкурентов у него прибавится. В частности, появится новый Kia Seltos.

Фото: Nissan