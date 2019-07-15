Новый Nissan Juke покажут в сентябре

Японская марка определилась с датой премьеры второго поколения кроссовера.

Автомобиль, который прославился ярким дизайном, сохранит общую стилистику и в новой версии. Из шпионских фотографий новинки ясно, что Juke останется с многоэтажной оптикой и 5-дверным кузовом, замаскированным под трехдверку. Кроссовер Nissan построил на платформе CMF, которая уже используется маркой Renault для моделей Captur и Clio. С этими же автомобилями Juke будет унифицирован по двигателям, что означает 1- и 1,3-литровые бензиновые турбомоторы и гибридный агрегат на основе 1,6-литрового ДВС, электромотора и батареи 9,8 кВт/ч.

Вместе с первым официальным тизером Nissan Juke марка обнародовала и дату премьеры автомобиля. Рассекретят кроссовер 3 сентября, а в продажу он поступит в Европе в начале 2020 года.

В России новый Nissan Juke не появится. Компания решила прекратить поставки кроссовера в нашу страну в связи с окончанием действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и небольшим спросом на него.

Первые фото серийной версии нового Джука можно посмотреть тут.

Фото: Nissan