Новый Nissan Juke станет просторнее

Nissan Juke второго поколения проходит завершающую стадию разработки. Дебют кроссовера намечен на конец этого года.

Nissan Juke сохранит свой узнаваемый экстравагантный дизайн. Кроссовер получит более узкую решетку радиатора и пару круглых фар под узкими полосками светодиодных дневных ходовых огней, размещенных прямо под капотом.

Эффектные грани, идущие от ручек передних дверей к задним фонарям кроссовера, придают его внешности еще больше динамичности, как и спрятанные ручки задних дверей, создающие иллюзию трехдверного спортивного автомобиля.

Новый Nissan Juke построен на платформе CMF, которая использовалась для создания нового Clio, а также Captur, благодаря чему кроссовер должен стать просторнее и, следовательно, комфортнее.

Учитывая схожесть линеек моторов родственных моделей Renault и Nissan, можно предположить, что новое поколение кроссовера получит турбированные бензиновые двигатели объемом 1 и 1,3 литра, а также гибридную силовую установку, состоящую из электромотора, 1,6-литрового двигателя внутреннего сгорания и аккумулятора емкостью 9,8 кВт/ч.

Продажи Nissan Juke второго поколения начнутся в начале следующего года, но не в России. К сожалению, компания решила прекратить поставки кроссовера в нашу страну в связи с окончанием действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и небольшим спросом на него. Пока же в дилерских центрах представлен обновленный Juke по цене от 1,12 млн рублей.

К моменту выхода Nissan Juke второго поколения конкурентов у него прибавится. В частности, появится новый Kia Seltos.

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Фото: carscoops.com