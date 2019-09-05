Блокираторы замков ремней безопасности хотят запретить — журнал За рулем

Блокираторы замков ремней безопасности хотят запретить

С такой инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

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Депутат Владимир Петров направил обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева, в котором предлагает запретить в России использование блокираторов замков ремней безопасности, сообщает РИА Новости.

В своем письме он обращает внимание главы МВД, что в нашей стране такие устройства, позволяющие водителям обманывать системы безопасности автомобилей и не пристегиваться во время движения, пользуются большой популярностью. Водители оборудуют блокираторами не только свое, но и пассажирские места. Применение таких устройств делает бессмысленными все пассивные системы безопасности в автомобилях.

В связи с этим он предлагает внести поправки в ПДД и запретить использование таких заглушек, вплоть до лишения прав водителя на существенный срок.

Также предлагается принять меры по запрету свободной продажи подобных блокираторов на территории России.

  • Зачем люди приобретают заведомо вредные изделия и к чему все это может привести, рассказал наш автор. Аргумент: «В своей машине что хочу, то и делаю!», мы в расчет не берем.

Фото: Алиэкспресс и «За рулем»

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