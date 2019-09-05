Блокираторы замков ремней безопасности хотят запретить

Авто для людей с ограниченными возможностями. Давно пора «Оку» Серпуховский завод уже давно не выпускает. «Кинешма„- пропала совсем быстро и „никакая“ (тем более, в наше время). „Ока-2“ и „Ока-3 „- так и остались концептами и, возможно, устарели. И приспособленность для людей, которые не могут передвигаться без инвалидной коляски, видимо, не предусматривалась... 5 принципов буксировки: выбираем правильный трос Трос в багажнике — ближайший родственник аптечки и огнетушителя, при всей их непохожести… Когда всё в порядке, они раздражают своей очевидной ненужностью. Но если вдруг «припрет», картина меняется на противоположную: «бездельника» зовут на помощь — спасай! 7 причин, почему задний привод до сих пор не вымер Зачем до сих пор производят заднеприводные машины, если передний привод давно доказал свое превосходство? Не все так однозначно — плюсы есть и у заднего!