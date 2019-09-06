Haval получил одобрение на кросс-купе F7x

Новая версия кроссовера добавлена в Одобрение типа транспортного средства на F7 — отличия у машин минимальные.

Бренд Haval готов к продажам на российском рынке кросс-купе F7x. Данные о новой версии кроссовера F7 были добавлены в ОТТС автомобиля, полученному еще в апреле этого года.

Согласно обновленному ОТТС, версия F7x с купеобразной линией крыши оказалась короче на 5 мм (4615 мм). Несколько отличается и высота автомобиля — 1655 мм против 1690 мм. В остальном габариты кроссоверов совпадают. При этом масса новинки оказалась на 32 кг меньше.

Купе-кроссовер будет оснащаться теми же моторами и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Напомним, что линейка двигателей состоит из двух турбированных бензиновых агрегатов объемом 1,5 и 2 литра, мощность которых составляет 150 и 190 л.с. соответственно.

Внешне машины отличаются лишь задней частью. Кросс-купе имеет покатую линию крыши. Ожидается, что уровень комплектаций новинки окажется богаче, что сделает эту версию несколько дороже. Насколько — пока неизвестно. Не исключено, что кросс-купе F7x получит цифровую панель приборов и ряд систем безопасности, наподобие удержания в полосе движения или мониторинга слепых зон.

Выпускаться новый Haval F7x будет на заводе, расположенном в Туле.

Турбированные китайские двигатели хороши, но у них есть одна очень большая проблема, узнать о которой вы можете здесь.

Фото: Haval