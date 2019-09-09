За водителями проследят из салонов машин: программа правительства — журнал За рулем

За водителями проследят из салонов машин: программа правительства

В Правительстве уже думают над этим, рассказал вице-премьер Максим Акимов.

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Нужно сделать так, чтобы анализаторы и интерпретаторы, например, мимики человека, с помощью технологий искусственного интеллекта не позволяли управлять автомобилем нетрезвым водителям, рассказал Максим Акимов газете «Известия».

Он отметил, что сейчас это довольно зрелые технологии, и их обязательное введение абсолютно серьезно обсуждается в правительстве.

«Моргание, поворот головы, состояние век, рта —- все будет считываться. Я сам тестировал эти системы как водитель. В общественных перевозках, перевозках детей, при движении грузового транспорта это совершенно необходимо, и надо в эту сторону двигаться. В цене технологии Россия тут тоже лидер», — отметил вице-премьер.

И добавил, что в нашей стране такие технологии настолько развиты, что она даже может продвигать их на внешние рынки.

Фото: Depositphotos

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