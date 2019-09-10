Сельский переполох: полицейские с мигалками гонялись за пьяным виновником ДТП

Красноярским полицейским пришлось устроить настоящую погоню. Нарушителя удалось задержать, но он позволил себе еще и дерзить стражам порядка!

В дежурную часть поселка Шушенское поступила информация, что водитель «пятерки» разбил чужой автомобиль и скрылся с места происшествия. Через некоторое время автомобиль злоумышленника по ориентировке узнали патрулировавшие улицы полицейские, сообщает краевое управление МВД России.

Они пытались задержать нарушителя, однако тот лишь прибавил газа и пытался скрыться. Началась погоня по сельским улицам, причем автомобиль злоумышленника мотало по дороге, он ухитрился во время преследования даже врезаться в забор, но продолжал движение. Однако нервы в конце концов сдали, он бросил машину и попытался убежать.

Виновником сельского переполоха оказался 28-летний житель поселка, который мало того что был нетрезв, но и не имел прав. Любопытно, что при задержании парень чувствовал себя вполне уверенно и даже пытался иронизировать: «Бандиты пойманы, нарушители наказаны. Все, можно и в отдел ехать. Как в фильме!».

Однако обвинения ему предъявили не киношные, а вполне реальные: по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ч. 3 ст. 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления). Теперь ближайшие 10 суток «сельскому гонщику» предстоит провести за решеткой. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Весной в Нижнем Новгороде полицейским также пришлось преследовать нарушителя. Каково же было их удивление, когда водителя в салоне не оказалось.



Видео: YouTube