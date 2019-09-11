Об этом случае водитель, управлявшая соседним автомобилем, рассказала в соцсетях.

Дакота Рэндалл наблюдала эту сцену в воскресенье, около трех часов дня в Ньютауне (США, штат Массачусетс). На видео водитель и пассажир крепко спят в то время, как автомобиль мчится по автомагистрали. Рэндалл рассказала в интервью CBS Boston, что «это было так странно, что просто сбивало с толку», поэтому она несколько раз посигналила, чтобы их разбудить, но эффект оказался нулевым.

Полиция штата Массачусетс заявила изданию, что нет закона, по которому можно наказать спящего водителя автомобиля с автоматическим управлением.

Однако в компании Tesla не считают, что если автомобиль оснащен функцией автопилота, это освобождает водителя от ответственности. Автопилот предназначен для использования бодрствующим водителем, который держит руки на руле и готов в любой момент взять управление на себя. Хотя автопилот со временем и станет более самостоятельным, в его нынешнем виде он вовсе не превращает автомобиль Tesla в полностью автономное транспортное средство.

Что касается видео, представитель Tesla сказал, что подобные сюжеты «кажутся опасными шутками или обманом», добавив, что система мониторинга следит за водителями, и те обычно получают предупреждения каждые 30 секунд, если их руки не обнаруживаются на руле.

Ну а в целом система достаточно надежна: «Владельцы Tesla проехали миллионы километров, доверив руль роботу, и данные нашего ежеквартального отчета о безопасности транспортных средств показывают, что водители, использующие автопилот, сталкиваются с меньшим количеством аварий, чем те, кто водит самостоятельно», — добавил он.

Недавно в Москве электромобиль Tesla наехал на припаркованную Газель, активированный в машине автопилот не смог распознать препятствие на дороге. К счастью, и водитель, и его двое детей остались живы.



Видео: YouTube