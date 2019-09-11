Новый Juke мог стать одной из главных премьер автосалона во Франкфурте, но японский автопроизводитель туда не поехал, а показал автомобиль совсем в другом месте…

По крайней мере 23 крупных компании в этом году решили пропустить автосалон во Франкфурте, и Nissan в их числе. С некоторых пор японский бренд предпочитает концентрироваться на одном большом ежегодном автомероприятии.

Дебют нового Juke Nissan решил устроить на локальном автосалоне — такое необычное решение приняли маркетологи компании. Назвали его «Франкфорт Шоу 2019», и это фейковое событие, изобретенное компанией просто для того, чтобы потроллить настоящий Франкфуртский автосалон 2019 года.

Японский автопроизводитель выбрал деревню Франфорт (звучание лишь слегка отличается от названия автошоу) во Франции в качестве места для фиктивного автосалона. Посреди поля установили навес, стилизованный под стенд на салоне. Есть несколько фотографий и видео в соцсетях об этом странном событии.

Мероприятие состоялось 7 сентября, на него через соцсети приглашались все желающие. В Nissan France ожидали, что посетителей будет много, и даже обещали сюрприз для первых 150 гостей, которые приедут на своих Джуках. Но только 23 человека посетили на своих машинах «альтернативный Франкфурт», чтобы увидеть автомобиль 2020 года, несмотря на то что на месте их ждала тележка с угощениями.

Между тем в этом году устроителям настоящего автосалона во Франкфурте пришлось несладко. Бесконечные угрозы «зеленых» и катастрофически малое количество компаний-участников. Проигнорировали салон в этом раз такие именитые бренды, как Abarth, Alpine, Alfa Romeo, Aston Martin, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia, DS, Ferrari, Fiat, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota и Volvo.

Глава японского автоконцерна Nissan Хирото Саикава 16 сентября покинет свой пост. Его обвиняют в махинациях с доходами по акциям.



Фото, видео: Nissan