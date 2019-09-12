Свечку надо поставить: ребенка сбивает машина, а тому хоть бы что! (но видео — жесть) — журнал За рулем

Свечку надо поставить: ребенка сбивает машина, а тому хоть бы что! (но видео — жесть)

Парнишка отделался легким испугом, но страшно даже представить, что могло бы быть, если бы на его месте был взрослый.

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Untitled-1 Шестое чувство против колеса от фуры (ВИДЕО)

Этот случай произошел в Харькове, в районе Холодной Горы. Школьник лет десяти перебегал дорогу в неустановленном месте. Когда он уже почти добрался до другой стороны дороги, его на скорости сбила машина; причем удар был такой силы, что мальчика подбросило в воздух, он отлетел на несколько метров и оказался на встречной полосе. Казалось, после такого удара шансов выжить никаких. Но, о чудо, парнишка бодро вскакивает, забегает на обочину и начинает деловито поправлять соскочивший ботинок.

Сбивший мальчика водитель, придя в себя, спешит к нему, чтобы удостовериться, все ли с ним в порядке, нет ли переломов. Но, похоже, мальчуган родился в рубашке — никаких очевидных повреждений он в этой аварии не получил.

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