Найден способ наказывать нарушителей-иностранцев. Наконец-то!

Сейчас послать им «письмо счастья» практически невозможно, никаких данных по ним нет.

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Вице-премьер Максим Акимов поручил МВД, Минтрансу, Минюсту, ФТС и ФСБ разработать систему, которая позволит штрафовать за нарушение ПДД владельцев машин с иностранными номерами. Сейчас такие водители легко уклоняются от ответственности — проблема существует много лет, и решение пока не найдено. Особенно остро она стоит в мегаполисах.

По статистике, которую приводит «Коммерсант», за последние полтора года только в Москве выявлено 1,86 млн нарушений, совершенных на автомобилях с иностранными номерами. А наказать при этом удалось только 28,8 тыс. водителей, в остальных случаях (более 98%) данных на собственников не было.

Лидируют по количеству нарушений водители на машинах с украинскими номерами (24 тыс. машин), из Армении (1,75 тыс.) и Молдавии (1,47 тыс.). Встречаются нарушители и с болгарской, грузинской, германской, латвийской, азербайджанской регистрацией, но таких уже гораздо меньше.

По идее, должен быть налажен обмен с Белоруссией и Казахстаном, с 2018 года действует межправительственное соглашение, но протокола информационного обмена до сих пор нет.

В столичном правительстве разработали свою схему выявления таких нарушителей: используя данные с камер, хотят составить список самых злостных нарушителей с иностранными номерами. Список передадут ДПС, и инспекторы, как только такой автомобиль появится в поле зрения, остановят водителя для проверки документов. Если подтвердится, что нарушал именно он, водителя доставят в УГИБДД по Москве, где на него оформят все постановления, выявленные за последние два месяца, а сведения о нем внесут в базу, чтобы потом автоматически выписывать постановления.

В Белоруссии подобная система задержания нарушителей давно работает: если машина с иностранным номером нарушает под камерой, данные передаются мобильной ГАИ, после чего инспекторы ее догоняют и оформляют постановление.

Фото: АГН «Москва»