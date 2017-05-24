VW готовит кросс-купе на базе Teramont

Спортивная версия практичного кроссовера будет отличаться размерами и более богатым оснащением.

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Кросс-купе Volkswagen Atlas Cross Sport, который в России будет продаваться как версия Teramont, было замечено на дороге общего пользования во время испытаний.

От Терамонта новинку отличает покатая линия крыши, это не позволит установить третий ряд сидений в салоне. Кроме того, длина спортивной версии кроссовера будет меньше на 14,4 см.

Кросс-купе получит 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 10,1-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. К слову, у Терамонта диагональ экрана составляет 8 дюймов. Не исключено, что в топовых комплектациях автомобиль получит третий экран, c помощью которого можно будет управлять климатической системой. В остальном передняя часть салона новинки похожа на салон Терамонта.

Кросс-купе будет оснащаться теми же моторами, что и VW Teramont. Это турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 2 литра и мощностью 220 л.с., а также V6 мощностью 249 и 280 л.с. Работать двигатели будут в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Volkswagen намерен вернуть на российский рынок седан Jetta этой зимой. В продаже появится автомобиль уже седьмого поколения.

Фото: Automedia, Motor1.com