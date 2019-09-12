Водители не спешат оплачивать транспортный налог

Средняя задолженность россиян по транспортному налогу составила 30% от годовых начислений.

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В среднем по России задолженность по транспортному налогу граждан составляет около 30% от объема годовых начислений, а в ряде регионов и все 60%, сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на исследование компании PwC.

Регионам особенно сложно взыскивать эту задолженность с физических лиц. Возможно, это говорит о том, что необходимо пересмотреть подходы к налогообложению транспорта, в том числе «с учетом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов».

Налоговый кодекс допускает для регионов установление ставок транспортного налога в зависимости от возраста транспортного средства, а также более детальную дифференциацию ставок в зависимости от его мощности. Дифференциацию в зависимости от возраста ввели девять регионов, а по мощности (более детальную, чем в Налоговом кодексе) — 14, отмечается в исследовании. Например, дифференцировали ставки Москва, Новосибирская, Самарская, Кировская, Костромская и Саратовская области.

Недавно Счетная палата предлагала привязать повышающий коэффициент транспортного налога не к цене, а к мощности автомобиля. Дело в том, что налоговая ориентируется на перечни дорогостоящих автомобилей, ежегодно публикуемые Минпромторгом. Но в него не успевают попасть новые машины, так как готовится реестр довольно долго. Из-за этого регионы теряют много денег, так как, если машины в перечне нет, то сколько бы она ни стоила, к ней не применяется повышающий коэффициент.

Бывает, что почему-то роскошные автомобили выпадают из списка. Так, Счетная палата выявила, что повышенным транспортным налогом не облагаются Tesla Model S, Mercedes-Benz S63 АМG Limousine и Bugatti Veyron Grand Sport.



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