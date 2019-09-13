Свадебный катафалк: странное бракосочетание Собчак и Богомолова — журнал За рулем

Свадебный катафалк: странное бракосочетание Собчак и Богомолова

Творческие люди в очередной раз взбудоражили общественность. Вышло креативно, хотя с эстетической точки зрения довольно спорно.

На процедуру бракосочетания в Грибоедовский ЗАГС телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов приехали сегодня на черном похоронном автомобиле, который был украшен традиционными цветами и кольцами, а на боку виднелась надпись: «Пока смерть не разлучит нас».

На вопрос, почему выбрано столь необычное оформление свадебной церемонии, Константин Богомолов ответил: «Ну так, живем интересно».

Видно, что черный автомобиль для похоронных процессий внутри обит красной тканью. Входили и выходили молодожены через заднюю дверь, что было не вполне удобно, так как Ксения выбрала традиционное платье и длинную фату, но очень зрелищно.

Праздничный вечер состоится в Музее Москвы на Зубовском бульваре. По слухам, новобрачные пригласили на торжество 300 гостей, среди которых Фёдор Бондарчук, Земфира, Рената Литвинова и другие. Обойдется молодоженам торжество в более чем 16 миллионов рублей.

Во время передвижения катафалка дверь багажника оставалась поднятой, а молодожены, по понятным причинам, не пристегнуты. Это место, вообще-то, предназначено для совсем других «пассажиров» и пристегиваться им уже ни к чему. Но, похоже, суеверия паре не свойственны.

  • На автомобиле можно перевозить почти все, что угодно. Но многое — только при выполнении определенных условий, с оговорками и ограничениями. Наш автор рассмотрел это подробнее.

Фото: Инстаграм

Видео: YouTube

Теги: Персона
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