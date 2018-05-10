Водители смогут не платить штрафы и налоги. Но есть большой нюанс!

Надо, чтобы тебя признали банкротом.

Материалы по теме Депутаты вспомнили обещанное: надо отменить транспортный налог

Не платить штрафы и транспортный налог позволят тем атомобилистам, которые были признаны банкротами. Соответствующий проект закона был рассмотрен Правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Банкротам будут обнуляться, в том числе, и долги по выписанным штрафам, а также по налогам, включая транспортный.

«Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются. Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина. Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», — приводит РГ разъяснения председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

В течение года с банкротов было списано долгов на общую сумму 153,7 млрд рублей. При этом процедура банкротства подразумевает массу проверок, а имущество должника описывается и распродается в счет долга. Недоимка же при этом, какая бы она ни была, списывается. Впоследствии на банкрота накладывается ряд ограничений, запрещающие ему, в том числе, брать кредиты и займы. Но на сегодняшний день с банкрота не списываются налоги и штрафы, уплатить которые он все равно не в силах. Законодатели решили исправить данную ситуацию.

«Между тем процедура банкротства пока не предусмотрена в Бюджетном кодексе в числе причин, по которым недоимки могут быть признаны безнадежными. Законопроект исправляет ситуацию: в случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например, налогам, административным штрафам и т.п.», — заверил Владимир Груздев.

Треть автомобилистов в России не платит транспортный налог. Ситуация требует пересмотра подхода к налогообложению транспорта, уверены эксперты.

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