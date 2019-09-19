Новая подушка безопасности: теперь между водителем и пассажиром

Центральную подушку безопасности, которая предотвратит боковое столкновение людей, придумали в компании Hyundai.

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Если в аварии происходит боковое столкновение, высок риск того, что водитель и пассажир столкнутся плечами и нанесут друг другу серьезные ушибы, особенно если кто-то из них достаточно габаритный. Эту проблему решили в Hyundai, разработав центральную подушку безопасности, которая располагается между сиденьями и должна предотвратить именно такое столкновение. Она уже готова к серийному производству.

Расположена подушка справа, в водительском кресле, и при аварии сработает в любом случае, даже если рядом нет пассажира. Таким образом она просто дополнительно защитит водителя.

Ожидается, что новая центральная подушка безопасности на 80% уменьшит тяжесть травм головы. По статистике, доля вторичных повреждений, вызванных столкновением водителя и пассажира, составляет 45% (данные Ассоциации европейских автопроизводителей).

Средняя подушка безопасности как идея не нова, но в Hyundai значительно сократили ее вес — заявлено всего 500 граммов. Такая подушка безопасности будет использована в новых поколениях автомобилей корейцев.

Что касается коленных подушек безопасности, то выяснилось, что они способны наносить травмы.



Фото: Hyundai