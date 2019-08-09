Коленные подушки оказались опасными для водителей

Подушки безопасности для коленей способны наносить травмы, которых без них не было бы.

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Подушки безопасности являются незаменимой системой безопасности и предотвратили десятки тысяч смертей. Логично было бы предположить, что дополнительные подушки сделают автомобиль еще безопаснее. Но оказалось, это не так.

Новое исследование IIHS показало, что подушка безопасности для колен практически не влияет на уровень защиты ног во время столкновений, а в ряде случаев, наоборот, наносит травмы, которых могло бы не быть.

Коленные подушки безопасности обычно устанавливаются под панель приборов и предназначены для защиты ног. Они также должны снижать нагрузки на грудь и живот водителя за счет удержания коленей, а значит и нижней части тела. Для оценки эффективности коленных подушек исследователи IIHS изучили не только данные 400 краш-тестов, но и результаты многих реальных аварий в 14 штатах США.

Выяснилось, что коленные подушки безопасности оказывают незначительное влияние на уровень защиты. Это было зафиксировано датчиками манекенов во время краш-тестов — лобовых столкновений с небольшим перекрытием со стороны водителя.

При анализе результатов реальных аварий оказалось, что коленные подушки безопасности снизили риск получения травм всего на полпроцента — с 7,9% до 7,4%. Статистически значимым этот результат назвать нельзя.

«Существует множество различных разработок для защиты ног и ступней водителя, и некоторые из них могут быть эффективнее, чем подушки безопасности», — отметил старший инженер-исследователь IIHS Бекки Мюллер.

Одна из причин, по которой производители устанавливают коленные подушки безопасности, — это прохождение испытаний с использованием манекенов, не пристегнутых ремнями безопасности. Вполне возможно, что коленные подушки помогут непристегнутым пассажирам при реальных ДТП.

О системах, которые действительно спасают жизни во время аварий, вы можете прочитать здесь.

Фото: IIHS