Ваш план на выходные: бесплатный Subafest на стадионе «Открытие Арена»

В эту субботу Subaru проводит юбилейный, 10-й фестиваль Subafest, на который заявлено рекордное количество участников.

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В эти выходные, 21 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится событие, ставшее частью автомобильной жизни не только нашей страны, — Subafest. В этом году организаторы заявили о рекордном количестве участников.

Популярность фестиваля оказалась настолько высокой, что подобные мероприятия стали проводить и в других странах. Во многом это произошло благодаря особому формату Subafest, семейному и дружественному, драйвовому и зажигательному.

Учитывая, что каждый из фестивалей был по-своему уникален, предстоящее событие нельзя не посетить. Например, в 2015 году здесь был установлен мировой рекорд по количеству машин Subaru, собранных в одном месте, — на поле выехали 549 автомобилей, которые побили рекорд Америки, где в 2013 году вместе смогли собраться 371 Subaru.

В другом году кто-то придумал гонять на Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости, и это было весьма эффектно. Год назад ключевым событием стал 60-летний юбилей выпуска первого серийного автомобиля Subaru 360, который можно было посмотреть и потрогать.

В этом году на Subafest планируется флешмоб для гостей и участников, а также розыгрыш поездки на родину Subaru — в Японию. Традиционная экспозиция расширилась настолько, что ее уже делят на тематические зоны.

Не обойдется и без традиционных тест-драйвов кроссоверов бренда: есть возможность испытать систему симметричного полного привода и систему помощи водителю EyeSight.

Кроме того, фестиваль предусматривает развлечения для детей: это и цифровые аттракционы, и творческие мастер-классы, интерактивная экспозиция инженерного потенциала Subaru, а также арт-фото площадки, живой концерт и вкусная еда.

Десятый Subafest пройдет в субботу 21 сентября 2019 года на стадионе «Открытие Арена», расположенного возле станции метро «Спартак», с 11:00 до 19:00.

Subaru выпускает особенные автомобили, что подчеркивают их спецчерии. Так, этим летом в продаже появился Subaru XV Tokyo.

Фото, видео: Subaru