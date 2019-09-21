Банк России выразил сомнение, что Российский союз автостраховщиков (РСА) справится с валом грядущих проверок станций ТО. И тогда Минтранс предложил передать процедуру проведения техосмотра автодилерам.

Материалы по теме Техосмотр предлагают передать официальным дилерам

Предложение Министерства транспорта вызвало бурное обсуждение в сообществе автовладельцев и профильных организациях. Издательство «За рулем» совместно со специалистами аналитического агентства «Автостат» решили выяснить, что думают об этом сами автовладельцы, и кого среди них больше — сторонников или противников идеи?

В онлайн-опросе, проведенном с 11 по 16 сентября, участвовало более 4700 человек. Подавляющее большинство респондентов отнеслись к инициативе Минтранса отрицательно (69,8%). Почти каждый третий (41,7%) уверен, что техосмотр для легковых машин вообще нужно отменить. Около 16% участников из тех, кому не нравятся предлагаемые нововведения, сообщили, что их вполне устраивают нынешние условия, а 12,2% опасаются роста цен на услуги автосервиса.

За предложение Минтранса проголосовало чуть более 30% респондентов. Из них практически каждый пятый (22,3%) уверен, что техосмотр можно полностью доверить дилерам, потому что они обладают необходимой диагностической аппаратурой. Еще около 8% полагают, что благодаря этому будет «хоть какой-то порядок».

Комментирует Алексей Ермилов, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр»:

Более 40% респондентов говорят о том, что техосмотр для легковых автомобилей вообще нужно отменить. Думаю, это связано с негативным личным опытом, с коррупцией при проведении техосмотра, временными затратами, очередями — именно с теми причинами, которые данное нововведение должно помочь устранить.

Проведение техосмотра дилерами — хорошая инициатива, это будет удобно как дилерам, так и клиентам. Для дилеров в условиях сокращения продаж новых автомобилей это станет дополнительным источником дохода, а для клиентов это будет удобно и быстро: они смогут выбрать любой ДЦ, который находится поблизости, и обратиться туда.

Уже сейчас у многих дилеров есть схожая услуга, при которой также происходит проверка технического состояния автомобиля и выдается диагностическая карта. Она не пользуется особым спросом только потому, что мало кто из клиентов о ней знает.

Таким образом, передача полномочий техосмотра дилерам, хоть и воспринята автомобилистами не очень позитивно, мера вполне оправданная.

Вот что думает по данному вопросу Андрей Кондратьев, аналитик агентства «Автостат»:

Опасения и страхи автолюбителей вполне оправданны. Все прекрасно знают, что в российских реалиях эта процедура занимает время и требует определенных денежных затрат. Зачастую процесс происходит формально, без реальной оценки соответствия транспортного средства условиям безопасной эксплуатации.

Но давайте посмотрим на поступившее предложение еще и с другой стороны. Сомневаюсь, что все официальные дилеры сегодня могут соответствовать требованиям аккредитации. Полагаю, что предложение Минтранса по передаче функций техосмотра дилерам возникло из-за опасений Банка России, что РСА не успеет переаттестовать более 5 тысяч действующих станций техосмотра. Но где гарантии, что эту аттестацию успеют в указанные сроки пройти и получить официальные дилеры?

А что об этом думаете вы? Пишите ответ в комментариях.

Ну а сами дилеры предложили ввести в России еще и сертификацию автосервисов, полагая, что порядка 80% сервисного рынка находится в нерегулируемой части, что не может не отражаться на безопасности на дорогах.

Фото: Depositphotos