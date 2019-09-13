Дилеры предложили ввести в России сертификацию автосервисов — журнал За рулем

Дилеры предложили ввести в России сертификацию автосервисов

На сегодняшний день порядка 80% сервисного рынка находится в нерегулируемой части, считают в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД).

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Ассоциация автодилеров (РОАД) предлагает ввести систему сертификации автосервисов в зависимости от степени их технической оснащенности и квалификации сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ассоциации.

Лишь малая часть автомобилей обслуживается у официальных дилеров и в сертифицированных сервисах, остальные — в гаражах с недостаточным оборудованием и персоналом непонятной квалификации.

В результате неясно, как проведено обслуживание и ремонт, что создает серьезную проблему для безопасности дорожного движения.

«…чаще всего автомобили после ремонта в таких организациях не соответствуют техническим регламентам и требованиям безопасности, а потребитель слабо защищен законом. Мы предлагаем ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации организаций, осуществляющих сервисное обслуживание а/м, в зависимости от степени технической оснащенности станций и квалификации сотрудников», — сказал собеседник агентства.

Кто будет осуществлять такую сертификацию, пока неясно, это может быть Автомобильная сервисная ассоциация или та же РОАД. Причем сертификация может носить многоступенчатый характер — для базового уровня будет достаточно заявления, а для проведения технически сложного ремонта потребуются допуск и соответствие профессиональным стандартам. Профильные ведомства пока никак не прокомментировали это предложение.

Фото: depositphotos.com

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