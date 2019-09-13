Дилеры предложили ввести в России сертификацию автосервисов

Как распознать фейковое объявление на сайтах о продаже авто

Если вы планируете покупку или продажу авто, научитесь распознавать фейковые объявления. Внешне они ничем не отличаются от обычных. В них вы увидите фото, характеристики, комплектацию, пробег машины и контактные данные продавца. А вот машин, которые в них предлагаются, в реале нет. Кто и зачем создает такие объявления и как их распознавать, читайте в материале avtocod.ru.