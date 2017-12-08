Mazda отзывает кроссоверы из-за электропроводки — журнал За рулем

Mazda отзывает кроссоверы из-за электропроводки

Слабые разъемы проводов в автомобиле могут вызывать сразу несколько серьезных проблем.

Mazda CX-9
Mazda CX-9

Mazda > CX-9

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Mazda объявила о начале сервисной кампании в отношении кроссоверов CX—9. Всего под отзыв попали 206 автомобилей, выпущенных в период с ноября 2017 года по апрель 2018 года.

У машин обнаружены дефектные разъемы электропроводки со слабым удерживающим усилием. В результате связь между разными элекросистемами нарушается, что приводит сразу к нескольким сбоям. Например, могут не работать поворотники, подушка безопасности переднего пассажира, а также может быть затруднен запуск двигателя. Кроме того, на панели приборов могут загораться значки прочих неисправностей.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного официального дилера Мазды, мастера которого проведут ремонт за счет завода-изготовителя — удерживающее усилие будет восстановлено при помощи специального ремкомплекта.

О необходимости обращения в сервис владельцев отзываемых машин оповестят официальные представители ООО «Мазда Мотор РУС» по телефону или почте. Узнать о том, что кроссовер попал под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Mazda

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Отзывы о Mazda CX-9 (1)

Mazda 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Легковая управляемость, мощность, великолепный полный привод (для снега и льда, по грязи не езжу), комфорт, очень умеренный расход топлива (11.7 л в смешанном цикле, но без пробок), эргономика, она просто красивая!

Недостатки:

Багажник низковат из-за сильно скошенного заднего стекла.

Комментарий:

Машина, может быть, и не самая практичная в своем классе. Зато точно самая стильная и дарит массу удовольствия от вождения в любом стиле.

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