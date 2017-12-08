Mazda отзывает кроссоверы из-за электропроводки

Слабые разъемы проводов в автомобиле могут вызывать сразу несколько серьезных проблем.

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Mazda объявила о начале сервисной кампании в отношении кроссоверов CX—9. Всего под отзыв попали 206 автомобилей, выпущенных в период с ноября 2017 года по апрель 2018 года.

У машин обнаружены дефектные разъемы электропроводки со слабым удерживающим усилием. В результате связь между разными элекросистемами нарушается, что приводит сразу к нескольким сбоям. Например, могут не работать поворотники, подушка безопасности переднего пассажира, а также может быть затруднен запуск двигателя. Кроме того, на панели приборов могут загораться значки прочих неисправностей.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного официального дилера Мазды, мастера которого проведут ремонт за счет завода-изготовителя — удерживающее усилие будет восстановлено при помощи специального ремкомплекта.

О необходимости обращения в сервис владельцев отзываемых машин оповестят официальные представители ООО «Мазда Мотор РУС» по телефону или почте. Узнать о том, что кроссовер попал под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

Летом из-за проблем с двигателем проводилась отзывная кампания Mazda CX-5 и Mazda 6.

Фото: Mazda