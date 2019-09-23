Известно, что 92% автовладельцев регулярно покупают автомобильные аксессуары.

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Какие аксессуары автовладельцы приобретают и используют чаще всего? Это решили выяснить специалисты ГК «АвтоСпецЦентр», проведя опрос среди клиентов. Эксперты также выяснили, чему автовладельцы отдают предпочтение, фирменным аксессуарам или аналогам, и сколько готовы потратить на гаджеты. В опросе приняли участие 300 автовладельцев, 276 из которых (92%) регулярно покупают аксессуары для автомобилей.

Самым востребованным аксессуаром является видеорегистратор (47%). Следующие по популярности: радар-детектор (25%), компрессор (16%) и навигатор (12%).

Наиболее часто используемым дополнительным оборудованием участники опроса опять же назвали видеорегистратор — 144 респондента (48%), на втором месте — аудио- и видеосистемы (25%, 75 человек), затем автомобильный пылесос (14%), чехлы для сидений (8%). 5% опроса отметили, что наиболее используемый аксессуар — ароматизатор или освежитель воздуха для салона.

20% отметили, что не покупают «внешние» аксессуары для автомобилей.

При этом предпочтения между фирменными оригинальными аксессуарами и их аналогами разделились почти поровну: 49% выбирают оригиналы, а 51% — аналоги. 34% считают цену фирменных аксессуаров завышенной.

Чуть больше половины участников опроса (57%) назвали автомобильные коврики, чехлы на сиденья, оплетку на руль, рамки для номерных знаков, автомобильные пепельницы, ароматизаторы и автохолодильники аксессуарами, которые не являются предметами первой необходимости в автомобиле.

Что касается регулярности приобретения дополнительных аксессуаров, наиболее частый ответ — 1 раз в год (56%). Каждый сезон новые гаджеты для авто покупают 24% опрошенных, по необходимости — 10% и единоразово при приобретении автомобиля — 10%.

Также специалисты дилерского центра выяснили, какие аксессуары чаще всего покупают вместе с новым автомобилем. 93% участников опроса приобретают набор автомобилиста, включающий в себя аптечку, огнетушитель, буксировочный трос и знак аварийной остановки.

Вторым по популярности стал компрессор — 53%, на третьем месте — видеорегистратор — 46%. 28% опрошенных отметили набор инструментов, в который входят ключи, отвертки и другие полезные мелочи.

Почти половина респондентов (48%, 144 человека) готовы тратить на аксессуары от 30 000 до 70 000 рублей в течение 1–3 лет. 75 участников опроса (25%) выделяют на подобные покупки до 30 000 рублей. Позволить себе приобретать аксессуары на сумму от 70 000 до 150 000 рублей могут 21% опрошенных, а потратить более 150 тысяч готовы только 6%.

Блокиратор замков безопасности — один из вредных аксессуаров, и его хотят запретить.



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