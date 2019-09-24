Если крестьянки, по уверению Некрасова, останавливали на скаку коня, то современные россиянки пошли гораздо дальше прабабушек. Они не только способны «оседлать» железных коней, но и впихнуть в них негабаритный груз.

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На днях новосибирцев насмешила водитель, которая запросто могла бы стать героиней передачи «Я сама» и рассказать женской аудитории, как загрузить в машину все, что не поместилось в дамской сумочке. Она перевозила стиральную машину в иномарке без дверей. Курьезный случай произошел на трассе Новосибирск-Барнаул.

Забавное видео сняла на мобильный телефон сибирячка Леля Синенченко и отправила в редакцию портала Om1.ru. По ее словам, женщина ехала из Новосибирска в сторону Барнаула в машине с открученными дверями, а из салона автомобиля выглядывала бытовая техника и домашние вещи, которые могли стать помехой для проезда других водителей.

— Вот так поступают сильные и независимые сибирячки! Психанула, выломала дверь машины и уехала от мужа к маме, — предполагает Леля Синенченко.

Соцсети

Пассажиры и водители других автомобилей были крайне удивлены увиденным. По их словам, женщина в забитой до предела вещами машине ехала одна.

Впрочем, от женщин можно ожидать еще и не такого. Например, одна леди заснула в своей машине, а проснулась на обочине дороги — ее автомобиль угнали

Фото: скриншот видео